Задержан подозреваемый в поджоге двери Могилевского института МВД

Источник материала: БT

Задержан мужчина, который бросил коктейль Молотова в дверь Могилевского института МВД. Уже возбуждено уголовное дело.

На 27-летнего могилевчанина вышли сыщики областной милиции. В его квартире обнаружены горючая жидкость и ветошь, а также маска и одежда, в которых, по оперативной информации, мужчина совершил преступление. Задержанный числится в деструктивных телеграм-ресурсах. С его слов, поддавшись радикальным призывам в таких сообществах, по опубликованной в Сети инструкции он изготовил коктейль Молотова и бросил его в милицейский вуз.

Следователи дали правовую оценку действиям молодого человека и признали его подозреваемым по уголовным делам, а также возбудили уголовное дело за незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ.





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