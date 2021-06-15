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Задержан подозреваемый в поджоге двери Могилевского института МВД

15.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Задержан мужчина, который бросил коктейль Молотова в дверь Могилевского института МВД. Уже возбуждено уголовное дело. 

На 27-летнего могилевчанина вышли сыщики областной милиции. В его квартире обнаружены горючая жидкость и ветошь, а также маска и одежда, в которых, по оперативной информации, мужчина совершил преступление. Задержанный числится в деструктивных телеграм-ресурсах. С его слов, поддавшись радикальным призывам в таких сообществах, по опубликованной в Сети инструкции он изготовил коктейль Молотова и бросил его в милицейский вуз.

Следователи дали правовую оценку действиям молодого человека и признали его подозреваемым по уголовным делам, а также возбудили уголовное дело за незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ.


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Задержан мужчина, который бросил коктейль Молотова в дверь Могилевского института МВД. Уже возбуждено уголовное дело.  На 27-летнего могилевчанина вышли сыщики...
 
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