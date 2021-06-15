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Суд по делу Тихановского пройдет в СИЗО в Гомеле в закрытом режиме
15.06.2021 16:07 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Уголовное дело в отношении Сергея Тихановского и членов его команды будет рассмотрено судом в гомельском СИЗО и в закрытом режиме. Об этом
Как пишет издание, судить блогера Сергея Тихановского, оператора Артема Сакова, администратора соцсетей Дмитрия Попова, политика Николая Статкевича, блогера и создателя пабликов «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика, видеоблогера Владимира Цыгановича (MozgOn) будут прямо в СИЗО в Гомеле, их даже не будут возить в здание суда.
Рассматривать дело Гомельский областной суд начнет 24 июня и закончит 30 числа этого же месяца.
Напомним, Сергей Тихановский
В конце апреля СК
21 мая стало известно, что Генеральная прокуратура Беларуси
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Уголовное дело в отношении Сергея Тихановского и членов его команды будет рассмотрено судом в гомельском СИЗО и в закрытом режиме.
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