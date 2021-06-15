Суд по делу Тихановского пройдет в СИЗО в Гомеле в закрытом режиме

Уголовное дело в отношении Сергея Тихановского и членов его команды будет рассмотрено судом в гомельском СИЗО и в закрытом режиме. Об этом сообщили родственники фигурантов дела «Радио Свобода».

Как пишет издание, судить блогера Сергея Тихановского, оператора Артема Сакова, администратора соцсетей Дмитрия Попова, политика Николая Статкевича, блогера и создателя пабликов «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика, видеоблогера Владимира Цыгановича (MozgOn) будут прямо в СИЗО в Гомеле, их даже не будут возить в здание суда.

Рассматривать дело Гомельский областной суд начнет 24 июня и закончит 30 числа этого же месяца.

Напомним, Сергей Тихановский был задержан вечером 29 мая во время проведения пикета в Гродно. Судя по трансляции, которая велась в прямом эфире на его канал, в толпе сперва появились провокаторы, а потом буквально за пару минут появился ОМОН.

В конце апреля СК передал «дело Тихановского» в Генпрокуратуру. Тихановского, Сакова и Попова будут судить по четырем статьям Уголовного кодекса, Лосика и Цыгановича – по двум, Статкевича – по одной. По информации Генпрокуратуры, фигуранты дела «с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов в 2020 году».