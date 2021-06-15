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Вся правда о польской правящей партии! В каких скандалах замешана "Право и справедливость"? Коррупция, зачистка государственных СМИ и давление на судебную систему, а также, что такое "скотский закон"? Конкретные факты о конкретных политиках. Смотрите полный выпуск программы " Понятная политика " на YouTube-канале Агентства теленовостей



Когда премьер лично финансирует белорусский мятеж и блогеров-экстремистов, отличный повод присмотреться подробнее к политической элите Варшавы. На публике она любит ратовать за свободу и нести другим бескорыстную демократию. Сегодня мы покажем, что это как минимум лицемерие, ведь у себя работают по-иному. Итак, в "Понятной политике" говорим про польскую партию "Право и справедливость". Скандалы, коррупция и зачистка государственных СМИ. Об этом и не только - исключительно факты. И вполне очевидные выводы.



У польской партии "ПиС" в этом году юбилей - 20 лет с момента создания



Сегодня это партия власти, которая второй термин кряду определяет развитие страны.





Два брата-близнеца - Яцек и Плацек - мечтают украсть Луну. Они уверены, что она полностью из золота. Польский детский фильм 1962 года буквально начертал будущее его двум главным актерам - Леху и Ярославу Качиньским. Создавая партию "ПиС" спустя сорок лет в 2001 году, они даже использовали соответствующий лозунг: "Все, что мы украли, - это Луну".

Одно из главных обещаний на парламентских выборах в середине нулевых – свергнуть так называемый "уклад": сговор бывших чекистов, бизнесменов и политических деятелей, которые еще в 1989 году взяли власть в свои руки. На этой идее партия держалась три избирательные кампании.

В общем, на первых порах "ПиС", как и президент страны Лех Качиньский, была той самой твердой рукой. Полякам нравилось, что они не дают спуску мигрантам и беженцам, проводят жесткую политику. Ведь все это на благо государства. Однако 10 апреля 2010 года один из близнецов - глава Польши - разбился на самолете под Смоленском.









Трагические события совпали с рухнувшей популярностью партии у себя дома. "ПиС" уже была в оппозиции, и как-то нужно было выходить из крутого пике. Как и прежде, главой партии был второй брат-близнец - Ярослав Качиньский. В следующие 10 лет и начнется все самое интересное. Начнем со свежего.





Ярослав Качиньский - серый кардинал





Серый кардинал польской политики и владелец уважаемого кота. Такое прозвище политик получил из-за того, что все наследство Качиньского уйдет питомцу, ведь у него нет семьи. Даже для самой Польши это крайне одиозная личность. Чего стоит только скандальный закон о защите домашних животных?! Его приняли в минувшем году. Вы удивитесь, но это едва не стоило Польше раскола правящей коалиции и даже досрочных выборов.

Официально закон о защите домашних животных запрещает использовать братьев наших меньших уличными фотографами, держать зверей на привязи. Однако, поляки назвали закон «скотcким» из-за ограничений в области животноводства. В документе заметно сократили дозволяемые размеры загонов для скота, а также установили строгие правила их содержания.

И политики, и аграрии застыли в недоумении. Последним даже пришлось перестраивать инфраструктуру. Логики не увидели многие. Но вопросов и иных мнений самый влиятельный человек в Польше старательно не замечал. И закон, естественно, продавил.

И единственная причина кризиса - личность Ярослава Качиньского, славящегося своей авторитарностью, бараньим упрямством и нетерпимостью к другим точкам зрения. Про фактического правителя страны всем в Польше известно, что животных он любит даже больше, чем не любит немцев и русских. Из-за специфического характера польский аятолла так и не обзавелся семьей, и единственными близкими ему существами являются коты Чаруш и Феникс и кошка Фиона.

Более того, Качиньский даже выгнал из партии часть сторонников, которые отказались поддерживать закон, среди них был и министр сельского хозяйства.





Зачистка и контроль СМИ





Вернемся немного назад, в 2015-й. После нескольких поражений кряду "ПиС" снова придет к власти и моментально угодит в громкий скандал, который быстро избавит от иллюзий польское общество. Следите за руками. Как сработали те, кто сегодня рдеет за свободу слова в Беларуси. Итак, "ПиС" выигрывает выборы осенью. И первым делом решает ужесточить контроль над госмедиа. Там к этому времени долгое время доминирует главный противник - сторонники "Гражданской платформы". Зачистить пространство решают быстро и в буквальном смысле вручную.



Депутаты "ПиС" подготовят поправки всего за несколько месяцев. Закон позволяет назначать и увольнять топ-менеджеров государственных теле- и радиокомпаний министру финансов. Ранее этим занимался автономный Национальный совет по вещанию. Изменения также предполагают преждевременное окончание срока полномочий членов правления и наблюдательных советов общественных СМИ. Среди них - Польское общественное телевидение и Польское радио.







В конце декабря парламент и сенат закон примут. Напомню, выборы выиграны в конце октября. При этом вице-спикер парламента и вовсе выдаст, кажется, главный посыл: почему гайки закручивают. По его словам, польские СМИ (внимание!) критикуют политиков. То есть суют нос не в свое дело, а правящая партия такое терпеть, видимо, не намерена. Вы только послушайте эту цитату. Вице-спикер, естественно, член победившей партии "ПиС".

Рышард Терлецкий, в 2016 году вице-спикер польского парламента и член партии "Право и справедливость":

Мне кажется, что СМИ в Польше не выполняют свои задачи объективно. Процесс изменений нужно провести быстро, так как СМИ в данный момент занимаются сами собой и не говорят о проблемах общества и граждан, а критикуют политические проекты. Они освещают события необъективно. Польские общественные СМИ должны перестать быть частью политического спора. Они должны стать объективными, какими они, по моему мнению, в данный момент не являются.Интересно бы только понять, что входит в понятие польской объективности. Управляемая демократия или что-то еще? Не поняли этого и коллеги по общеевропейским ценностям. С критикой нового закона выступили ОБСЕ, Европейский Вещательный Союз и Ассоциация европейских журналистов. В знак протеста в отставку ушли руководители сразу нескольких польских телеканалов. Но дальше публичных порицаний Европой дело, разумеется, не пошло. Серьезных санкций не было, исключить из ЕВС тоже никто не пытался.







"Новый порядок кадровых решений ущемляет независимость СМИ!" - посыпались заявления. Совет Европы даже обратился к президенту - мол, не подписывай, а польским властям рекомендовал отдать закон на проверку специалистами совета на соответствие Европейской конвенции по правам человека. Варшава никого не послушает. И вначале января Дуда подпишет спорный закон.



Матеуш Киевский, в 2016 году лидер Комитета защиты демократии:

СМИ являются важным предохранителем демократии. Если СМИ не будут в состоянии смотреть на руки власти, то граждане не будут знать, что они делают.

Если верить польским журналистам, после такого грубого финта с медиа даже некоторые сторонники "ПиС" в кулуарах стали часто повторять похожую фразу: "Лекарства" Качиньского могут быть хуже "болезни". Политологи в свою очередь констатировали тревожный факт: общественные СМИ превращаются в рупор правящей партии.





Давление на судебную систему





Спустя два года после медийной сферы "ПиС" берется за судебную систему. Методично и в несколько этапов проводит ее реформирование. В частности, по инициативе "Права и Справедливости" в Польше был принят закон, согласно которому судьи Верховного суда должны уходить в отставку по достижении пенсионного возраста. Изменения также наделяли Президента дополнительными полномочиями в назначении и увольнении судей Верховного суда страны, а также давали право Сейму избирать членов Национального судебного совета.

По мнению критиков, все изменения преследовали одну цель: поставить суды в зависимость от исполнительной ветви власти. Поляки расценили реформу как "наступление на независимость судебной системы". Вышли на улицы, активно протестовали, но пересмотра или отмены правил не последовало. Однако, реформа продолжилась. Спустя несколько лет в ее рамках приняли новый закон: сформировали Дисциплинарную палату, которая может отстранять судей за якобы политическую деятельность.







Еврокомиссия подала в Европейский суд иск против Польши из-за нарушения прав судей и принципа независимости судебной системы. Брюссель уверен: правящая партия полностью подмяла под себя суды и притесняет СМИ.

Вера Юрова, заместитель председателя Еврокомиссии:

Несмотря на решения суда ЕС и наши многочисленные попытки исправить ситуацию, давление на польских судей продолжает расти, а их независимость постоянно подрывается.Но Варшава парирует - мол, не вмешивайтесь в наши внутренние дела. А разве сами поляки этим не занимаются? Премьер-министр Матеуш Моравецкий в открытую поддерживает белорусских террористов. И это не наши догадки.





Коррупция в "ПиС"







Есть у главы "ПиС" и еще одно прозвище - Близнец без башен. Получил он его за громкие коррупционные скандалы. Несколько лет назад польские правоохранители задержали одного из приближенных - министра обороны Бартоломея Мищевича за преднамеренное заключение невыгодных контрактов. Проще говоря, он работал на откатах и заносил их в высокие кабинеты.







До своего политического дебюта он работал в небольшой аптеке Варшавы. Подружившись с членами "ПиС" предприимчивый поляк (не забываем про откаты) из маленького ларька сделал одну из крупнейших сетей в стране. В правлении новой компании оказались члены партии... Хотя по закону не имеют права заниматься бизнесом.



Все это расследование в итоге привело к знаменитым "пленкам Качиньского". Оказалось, что политик, который так яро отрабатывал годами образ "человека без денег, но с принципами", не только курирует полулегальный бизнес партии. Захотел пан Ярослав окончательно обеспечить себе старость, построив в Варшаве два небоскреба по 190 метров каждый. Башнями-близнецами их окрестили не только из-за внешнего вида – это своеобразный монумент братьям Качиньским. Одно здание планировали назвать в честь Леха. Другое - под именем Ярослава.





Примечательно, что строить эти башни должна была компания Srebrna. Она принадлежала "институту Леха Качиньского". Стоит ли говорить, кто управляет институтом? Деньги на строительство (300 млн евро) собирались взять в банке Pekao. Причем глава партии "Право и справедливость" пытался это сделать по телефону, угрожая своим авторитетом.



Банк Pekao был выбран неслучайно. Дело в том, что это одно из учреждений, которое в период правления "ПиС" было реполонизировано, проще говоря, выкуплено у итальянцев государством. Отдельные СМИ уверяют, что именно через него проводят все операции члены правящей партии. Стройку, кстати, из-за скандала, остановили. Дальше плана пока дело не дошло.





Еще один громкий коррупционный скандал с "ПиС" случился в 2019 году. Журналисты назвали его Kuchcinski Travel. Выяснилось, что спикер сейма любил летать по своим делам за государственный счет: на авиации гражданской и военной, сам или вместе с семьей, иногда просто спецрейсом домой на выходные. В общем насчитали более ста полетов на сумму свыше 1 млн долларов из польского бюджета.







Налетал на миллион долларов



Скандал случился как раз накануне парламентских выборов и, казалось бы, должен поставить партию и ее лидеров в неудобное положение. Но спикер в отставку собрался далеко не сразу. Скандал смаковали несколько недель. И лишь когда в "ПиС" так и не придумали, что делать с очевидными фактами, спикер сейма уволился якобы по собственному желанию.

В "ПиС" не только не хотели увольнять Кухциньского, но и демонстративно показали, что скандал не повлиял на его позиции в партии. Об этом свидетельствует хотя бы заявление лидера партии Ярослава Качиньского, который дал экс-спикеру почетное первое место в избирательном списке округа в Крошне. Таким образом отставка Кухциньского вместо некоего урока для партийной дисциплины превратилась в небольшой предвыборный отпуск.

Без права и справедливости





Это уже протесты против решений президента Анджея Дуды - он тоже, кстати, находится в "ПиС". Законы против абортов и тот самый "скотский" вывели на улицы страны сотни тысяч человек и показали, как полиция относится к такого рода хождениям. Напомню, в "независимых" телеграм-каналах на эту тему постов фактически не было.





"Наше государство ограничит работу иностранных медиа, они приносят вред стране". "Почему издание с зарубежными корнями должно влиять на нашу политическую повестку"? Нет, это слова не Лукашенко, а Анджея Дуды. Политик обиделся на немецкую газету FAKT - она критиковала президента накануне выборов. И до 2023 года такие издания просто не смогут работать в Польше. После этих строк сразу вспоминается "Белсат", который получает деньги от той же партии.







Повальное кумовство, зачистка медиаполя, давление на судей



При этом постоянные рекомендации в адрес Беларуси по построению свободного общества. Польша сегодня не передовая демократия, а страна с авторитарным правительством, которое делает, что хочет, и мечтает о "новой Речи Посполитой". Об этом тот же Качиньский открыто говорил в интервью. Все, что происходит у соседей, - это не право и справедливость.