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Медийное пространство продолжает обсуждать интервью Протасевича

15.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Помощь от западных коллег не увенчалась успехом. Украинские госкомпании терпят убытки. 

По данным информагентства "Украинские новости", из 20 топ-компаний лишь 5  превысили увеличение финансовых показателей на 1 %. Самый большой прирост получил лишь оператор газотранспортной системы Украины, которому Газпром платит за транзит газа. Данные наглядно демонстрируют эффективность пресловутой «реформы корпоративного управления» в госкомпаниях. Их, к слову, продвигает МВФ через так называемые независимые набсоветы. 

Медийное пространство продолжает обсуждать интервью Романа Протасевича, который в определенный момент жизни тоже доверился Западу. Однако невыгодная правда у европейских дипломатов, по-видимому, не ценится. Об этом в своем блоге говорил журналист и историк Армен Гаспарян.


Армен Гаспарян,  журналист, историк, писатель (Россия):

Помните, я вам предсказывал, что Протасевич устроит пресс-конференцию, что ее результаты будут категорически не устраивать Запад. Вчера журналисты Би-Би-Си встали и покинули пресс-конференцию, потому что их категорически не устроило то, что говорил Протасевич. 


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Помощь от западных коллег не увенчалась успехом. Украинские госкомпании терпят убытки.  По данным информагентства "Украинские новости", из 20 топ-компаний лишь...
 
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