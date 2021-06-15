Медийное пространство продолжает обсуждать интервью Протасевича

Источник материала: БT

Помощь от западных коллег не увенчалась успехом. Украинские госкомпании терпят убытки.

По данным информагентства "Украинские новости", из 20 топ-компаний лишь 5 превысили увеличение финансовых показателей на 1 %. Самый большой прирост получил лишь оператор газотранспортной системы Украины, которому Газпром платит за транзит газа. Данные наглядно демонстрируют эффективность пресловутой «реформы корпоративного управления» в госкомпаниях. Их, к слову, продвигает МВФ через так называемые независимые набсоветы.



Медийное пространство продолжает обсуждать интервью Романа Протасевича, который в определенный момент жизни тоже доверился Западу. Однако невыгодная правда у европейских дипломатов, по-видимому, не ценится. Об этом в своем блоге говорил журналист и историк Армен Гаспарян.







Армен Гаспарян, журналист, историк, писатель (Россия):

Помните, я вам предсказывал, что Протасевич устроит пресс-конференцию, что ее результаты будут категорически не устраивать Запад. Вчера журналисты Би-Би-Си встали и покинули пресс-конференцию, потому что их категорически не устроило то, что говорил Протасевич.







Читайте также:



