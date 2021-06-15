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Интервью Протасевича на брифинге МИД не оставило равнодушными пользователей Сети
15.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В своих комментариях они вспоминают и Свету, говорящую по суфлеру, и Путило с напильником в зубах, и "журналистов" BBC в компании со лживыми дипломатами.
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В своих комментариях они вспоминают и Свету, говорящую по суфлеру, и Путило с напильником в зубах, и "журналистов" BBC в компании со лживыми дипломатами.
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