ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

РНПЦ травматологии и ортопедии: ежедневно в центре проводится около сорока операций

15.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Новые методы диагностики и лечения предлагают в РНПЦ травматологии и ортопедии. Ежедневно в центре проводится около сорока операций. Особое внимание - повреждениям позвоночника у детей. Работа идет в том числе в рамках проекта "Спинальная система" Союзного государства. Так, были разработаны и новые металлоконструкции для лечения сколиотической деформации позвоночника, врожденной деформации стопы. Внедряется и малоинвазивное лечение. Методики нацелены на устранение инвалидности у пациентов. 

Михаил Герасименко, директор РНПЦ травматологии и ортопедии:

Вопрос инвалидизации населения вследствие заболевания опорно-двигательного - это очень актуальная проблема в нашей стране. И РНПЦ травматологии и ортопедии является своего рода координатором  и организатором диагностики лечения и профилактики данной проблемы. Причем, мы идем не только по пути лечения данных заболеваний, но и по пути отработки новых технологий влечения, которые затем внедряются по всей стране. 

В ближайшее время ожидается, что специалисты представят проект "Спинальная система - 2", в  рамках которого будут использованы еще более передовые технологии.


Читайте также:





 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые методы диагностики и лечения предлагают в РНПЦ травматологии и ортопедии. Ежедневно в центре проводится около сорока операций. Особое внимание -...
 
Новости дня
Новости общества
 
Представители Администрации Президента и сенаторы продолжают решать проблемы граждан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by