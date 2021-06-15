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Новые методы диагностики и лечения предлагают в РНПЦ травматологии и ортопедии. Ежедневно в центре проводится около сорока операций. Особое внимание - повреждениям позвоночника у детей. Работа идет в том числе в рамках проекта "Спинальная система" Союзного государства. Так, были разработаны и новые металлоконструкции для лечения сколиотической деформации позвоночника, врожденной деформации стопы. Внедряется и малоинвазивное лечение. Методики нацелены на устранение инвалидности у пациентов.

Михаил Герасименко, директор РНПЦ травматологии и ортопедии:



Вопрос инвалидизации населения вследствие заболевания опорно-двигательного - это очень актуальная проблема в нашей стране. И РНПЦ травматологии и ортопедии является своего рода координатором и организатором диагностики лечения и профилактики данной проблемы. Причем, мы идем не только по пути лечения данных заболеваний, но и по пути отработки новых технологий влечения, которые затем внедряются по всей стране.



В ближайшее время ожидается, что специалисты представят проект "Спинальная система - 2", в рамках которого будут использованы еще более передовые технологии.







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