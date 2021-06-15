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Представители Администрации Президента и сенаторы продолжают решать проблемы граждан

15.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Обсуждаемые на личных приемах вопросы помогают вносить корректировки в законопроекты Беларуси. Об этом сегодня заявил Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики. На прием записались жители  Гродненской области. Вопрос заключался в оценке действия медиков, которые оказывали помощь пациентке. Женщина умерла. Парламентарий пообещал оказать юридическую поддержку обратившимся. Виктор Лискович отметил, что часто проблемы граждан имеют не только частный характер.

Виктор Лискович рассказал, что комиссией по контролю за ходом вступительной кампании уже проведена ревизия учебных заведений. К началу централизованного тестирования все готово.



 
 
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Обсуждаемые на личных приемах вопросы помогают вносить корректировки в законопроекты Беларуси. Об этом сегодня заявил Виктор Лискович, председатель Постоянной...
 
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