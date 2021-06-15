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Минздрав актуализировал перечень стран по COVID-19. Из "красной зоны" исключаются 9 государств: Северная Македония, Сан-Марино, Монако, Армения, Босния и Герцеговина, Словакия, Болгария, Молдова и Сербия. Теперь по прибытию из них в Беларусь самоизоляция не требуется.