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Еще 9 стран стали для белорусов "зелеными"
15.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Минздрав актуализировал перечень стран по COVID-19. Из "красной зоны" исключаются 9 государств: Северная Македония, Сан-Марино, Монако, Армения, Босния и Герцеговина, Словакия, Болгария, Молдова и Сербия. Теперь по прибытию из них в Беларусь самоизоляция не требуется.
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Минздрав актуализировал перечень стран по COVID-19. Из "красной зоны" исключаются 9 государств: Северная Македония, Сан-Марино, Монако, Армения, Босния и Герцеговина,...
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