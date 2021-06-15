|
БелАЭС встроена в энергосистему страны
15.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Первый энергоблок БелАЭС с момента включения в объединенную энергосистему выработал почти 3 миллиарда киловатт часов электроэнергии. Это позволило сэкономить на замещении природного газа более 100 миллионов долларов. С вводом двух энергоблоков БелАЭС снижение валютной нагрузки составит около 550 миллионов в год. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Михаил Михадюк. Станция уже полностью встроена в энергосистему страны. Для этого проделана большая работа.
С вводом двух энергоблоков БелАЭС наша страна получит стабильный, экологически чистый источник энергии, который позволит обеспечить порядка 40 % внутренних потребностей в электроэнергии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый энергоблок БелАЭС с момента включения в объединенную энергосистему выработал почти 3 миллиарда киловатт часов электроэнергии. Это позволило сэкономить на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)