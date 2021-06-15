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Удивляет своими композициями Центральный ботанический сад в Минске
15.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Удивляет своими композициями Центральный ботанический сад особенно сейчас, летом. Цветение разнообразных растений выпадает именно на это время. Объект превращается в места настоящего паломничества. Кроме известных уголков и традиционных растительных сборов, каждый год сад готов удивить новинками. О них и не только репортаж Натальи Бордиловской (видео).
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Удивляет своими композициями Центральный ботанический сад особенно сейчас, летом. Цветение разнообразных растений выпадает именно на это время. Объект...
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