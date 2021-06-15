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В Минске чествовали лучших медиков накануне профессионального праздника

15.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Благодарность за самоотверженный труд и заботу о здоровье пациентов. В столице чествовали лучших медиков накануне профессионального праздника. Заслуженные награды и благодарности получили более 120 специалистов учреждений здравоохранения Минска, а также республиканских научно-практических центров за значительный личный вклад в оказание медицинской помощи населению. Лучшие в своей сфере получили почетные грамоты и нагрудные знаки.

Во время торжества также подвели итоги городского этапа конкурса "Врач года". Отмечены 6 человек. Лучший хирург работает в 10-й городской клинической больнице, а лучший врач общей практики - в 18-й городской поликлинике. В номинации "Врач-педиатр" победа у 25-й городской детской поликлиники.


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Теги: Минск
 
 
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Благодарность за самоотверженный труд и заботу о здоровье пациентов. В столице чествовали лучших медиков накануне профессионального праздника. Заслуженные...
 
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