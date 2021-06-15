В Центральном ботаническом саду НАН время цветущих ирисов и пионов

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Удивляет своими композициями Центральный ботанический сад, особенно сейчас, летом. Израстание разнообразных цветов выпадает именно на это время. К тому же сотрудники заведения ежегодно разрабатывают на лето календарь тематических мероприятий и экскурсий, рассчитанных на разный вкус и возраст. Так, этим летом специалисты сада представят семинар, посвященный лекарственным растениям, путешествия по посадкам медоносов и растений, которые считаются биоэнергетиками.

Ирина Аношенко, экскурсовод Центрального ботанического сада НАН Беларуси:



Что в топе самых востребованных летом экскурсий? Экскурсия, посвященная цветению розы. У нас есть традиционный праздник - это праздник розы. С удовольствием все приходят - у нас большая коллекция. Продолжается паломничество на сирень, рододендроны еще цветут - мы объявляем прямо неделями цветение этих красивых кустарников, и это очень востребовано. Работает научный сотрудник, он рассказывает об этом растении, об истории, об агротехнике. Все это очень познавательно и интересно.



Сейчас в ботаническом саду время цветущих ирисов и пионов.





