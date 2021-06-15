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Международный день ветра: эта стихия наиболее перспективная для перехода на альтернативные источники энергии
15.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Именно эту стихию считают наиболее перспективной для перехода на альтернативные источники энергии. Только за прошлый год общая мощность ветрогенераторов во всем мире увеличилась на 14 %. Более сотни ветряных установок работают в Беларуси - 12 мельниц находятся в Минской области. Они работают в Несвижском, Мядельском, Столбцовском районах. Две новые ветряные мельницы появились и около Молодечно.
Дан старт развитию и других видов возобновляемой энергии. В области функционируют почти 120 установок. Среди них около трех десятков биогазовых, 26 фотоэлектрических, 17 - гидроэнергетических.
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Международный день ветра: эта стихия наиболее перспективная для перехода на альтернативные источники энергии
Именно эту стихию считают наиболее перспективной для перехода на альтернативные источники энергии. Только за прошлый год общая мощность ветрогенераторов во всем...
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