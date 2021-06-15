Международный день ветра: эта стихия наиболее перспективная для перехода на альтернативные источники энергии

Источник материала: БT

Именно эту стихию считают наиболее перспективной для перехода на альтернативные источники энергии. Только за прошлый год общая мощность ветрогенераторов во всем мире увеличилась на 14 %. Более сотни ветряных установок работают в Беларуси - 12 мельниц находятся в Минской области. Они работают в Несвижском, Мядельском, Столбцовском районах. Две новые ветряные мельницы появились и около Молодечно.

Дан старт развитию и других видов возобновляемой энергии. В области функционируют почти 120 установок. Среди них около трех десятков биогазовых, 26 фотоэлектрических, 17 - гидроэнергетических.





