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Международный день ветра: эта стихия наиболее перспективная для перехода на альтернативные источники энергии

15.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Именно эту стихию считают наиболее перспективной для перехода на альтернативные источники энергии. Только за прошлый год общая мощность ветрогенераторов во всем мире увеличилась на 14 %.  Более  сотни ветряных установок работают в Беларуси - 12 мельниц находятся в Минской области. Они работают в Несвижском, Мядельском, Столбцовском районах. Две новые ветряные мельницы появились и около Молодечно. 

Дан старт развитию и других видов возобновляемой энергии. В области функционируют  почти 120 установок. Среди них около трех десятков биогазовых, 26 фотоэлектрических, 17 - гидроэнергетических.



 
 
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Именно эту стихию считают наиболее перспективной для перехода на альтернативные источники энергии. Только за прошлый год общая мощность ветрогенераторов во всем...
 
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