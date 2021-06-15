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Лучшего озеленителя выбрали в Минске

15.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Соревнование красок. Лучшего озеленителя выбирали в столице. Конкурс "Минский мастер - 2021" среди рабочих зеленого строительства в этом году вернулся на свою обычную локацию -  в парк имени Горького. В составе  команд - профессионалы из всех районов. Соревновались они не только в мастерстве, но и в креативе. На площадке можно было увидеть цветочные ветряные мельницы, сцены из известных сказок и даже фонтаны.

По итогам конкурса лучшая цветочная композиция - у Московского района столицы. А приз за самое креативное решение получил Зеленстрой Заводского.  



 
 
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Соревнование красок. Лучшего озеленителя выбирали в столице. Конкурс "Минский мастер - 2021" среди рабочих зеленого строительства в этом году вернулся на свою...
 
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