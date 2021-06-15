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В Беларуси более 700 иностранцам оказана помощь в получении выездных виз

15.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Несмотря на созданные внешние условия, Беларусь всегда выступает за дружественные отношения. Помощь в получении выездных виз оказана более чем 700 иностранным гражданам. В соответствии с указом Президента, у иностранцев, прилетевших в Минск через Национальный аэропорт, есть возможность безвизового пребывания в Беларуси 30 дней. Вместе с тем из-за политики ряда европейских стран, в частности, ограничения авиасообщения с Беларусью у многих иностранцев, прибывших к нам по безвизу, возникли определенные сложности. При этом наша страна всегда выступала за добрососедские отношения и помощь людям, несмотря ни на какие политические решения.

Алексей Бегун, начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:

Эти граждане фактически не смогли вылететь с территории Республики Беларусь в государственно-гражданской принадлежности в те страны, из которых они прибыли в нашу республику. И для них органами МВД было оказано максимальное содействие по оформлению соответствующих документов для того, чтобы они пересекали госграницу Беларуси наземным транспортом через пункты пропуска на государственной границе. Совместно с Государственным пограничным комитетом с 25 мая по 13 июня оказана помощь в оформлении граждан Литвы, Польши, Германии, Латвии и Италии.

В МВД подчеркнули, что сотрудники органов внутренних дел всегда ориентированы на максимальное содействие всем иностранцам, которые оказались заложниками ситуации.


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Теги: Минск
 
 
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Несмотря на созданные внешние условия, Беларусь всегда выступает за дружественные отношения. Помощь в получении выездных виз оказана более чем 700 иностранным...
 
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