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Глава компании Ryanair высказался против запрета на использование воздушного пространства Беларуси

15.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Компания Ryanair, чей самолет совершил вынужденную посадку в Минске, не поддерживает запрет на использование воздушного пространства Беларуси. Об этом, выступая в комитете по транспорту Палаты общин парламента Великобритании, заявил директор компании. Майкл О'Лири подчеркнул  необходимость восстановления свободы полетов над страной  и как можно скорее. Ранее европейский запрет на полеты над Беларусью раскритиковал гендиректор венгерской авиакомпании Wizz Air. Йожеф Варади заявил, что подобные действия превращают авиацию в "игрушку политики". Призывала отменить запрет на полеты над Беларусью и Международная ассоциация воздушного транспорта. Закрывать небо отказалась Международная организация гражданской авиации. 


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Теги: Минск
 
 
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Компания Ryanair, чей самолет совершил вынужденную посадку в Минске, не поддерживает запрет на использование воздушного пространства Беларуси. Об этом, выступая в...
 
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