Задержан подозреваемый в поджоге двери Могилевского института МВД

Источник материала: БT

Сейчас в Беларуси все тихо и спокойно. Единственная проблема - это внешнее давление, отметил накануне Роман Протасевич. Особенно подвержены влиянию извне отдельные лица, имеющие в анамнезе психические расстройства. Милиция задержала мужчину, который бросил коктейль Молотова в дверь Могилевского института МВД. Как признался сам задержанный, поддался он призывам радикальных телеграм-каналов. Кто и зачем ведет эти ресурсы, уже не секрет.

Юрий Низавцов, начальник отдела управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома:

На 27-летнего могилевчанина вышли сыщики областной милиции. В его квартире обнаружены горючая жидкость и ветошь, а также маска и одежда, в которых, по оперативной информации, мужчина совершил преступление. Задержанный числится в деструктивных телеграм-ресурсах. С его слов, поддавшись радикальным призывам в таких сообществах, по опубликованной в Сети инструкции он изготовил коктейль Молотова и бросил его в милицейский вуз.

Анастасия Лавринович, официальный представитель УСК по Могилевской области:

Молодой человек состоит на учете у психиатра. За ранее совершенное общественно опасное деяние к нему применялись принудительные меры безопасности и лечения. В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные действия.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины, его статус на сегодня - подозреваемый. Расследование уголовного дела проходит по ряду статей: "Особо злостное хулиганство", "Умышленное уничтожение имущества общеопасным способом" и "Незаконные действия с горючими материалами".





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