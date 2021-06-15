Приемная кампания в лицеи и колледжи стартовала в Беларуси

Источник материала: БT

До 30 тысяч юношей и девушек готовы принять в этом году профессионально-технические учреждения образования. Об этом Агентству теленовостей рассказали в профильном ведомстве. Подать документы в колледжи и лицеи можно с 15 июня. Традиционно большой популярностью пользуются автосервис, электромонтажные работы, радиотехника. Что касается ссузов, туда планируют зачислить почти 40 тысяч человек.

Новые специальности, целевое направление, общежития. Что готовы предложить абитуриентам-2021 профессионально-технические и средние специальные учреждения образования? Знает Анастасия Бенедисюк.

Машинист, помощник машиниста, составитель поездов, монтер пути, проводник, кассир. Это единственное учебное заведение в белорусской столице, где готовят железнодорожников. В год выпускают порядка 300.

О профессии железнодорожника из первых уст

Сосредоточенный взгляд, устремленный вдаль. За их спиной не просто вагоны - сотни человек. Ответственность колоссальная. Важно не только технично управлять составом, но и знать место каждой гайки! Именно поэтому кем бы ни был по окончании колледжа (машинистом или его помощником) свою первую практику ребята проходят как слесари по ремонту. Лишь только после - дорога в кабину. Точнее тренажер. Здесь и снег, и туман, и работа в ночь.

Михаил Волков, студент Минского государственного профессионально-технического колледжа железнодорожного транспорта:

Плюсы профессии, я думаю, что это довольно высокая зарплата. Также это постоянный график. Если вы будете работать на маневровых режимах или на пассажирских, то там будет постоянный график. Это удобно, например, совмещать с семьей.

Это уже будущие проводники или билетные кассиры. Со специальностью второкурсницы определятся немного позже. Пока осваивают все. Это ведь только с виду романтика дороги, на деле тяжелый труд: эксплуатация систем водоснабжения, вентиляции, отопления, посадка и высадка пассажиров, уборка. Впрочем, поступают со знанием дела и зоны ответственности. Двойняшки Валерия и Виктория, например, пошли по стопам старшей сестры.

Валерия Толстая, студентка Минского государственного профессионально-технического колледжа железнодорожного транспорта:

Побыв на практике кассира билетного, я для себя определила, что буду пробовать себя кассиром. Но не было еще практики поездной. Может я все-таки и передумаю.

Принимают в колледж после 9-го и 11-го классов. Набирают только на бюджет. Предоставляется общежитие. Оно, к слову, находится во внутреннем дворике.

Дмитрий Стурлис, замдиректора Минского государственного профессионально-технического колледжа железнодорожного транспорта:

Мы всегда набираем с конкурсом. Конкурс иногда доходит и до двух человек на место. Особенно это касается помощника машиниста, проводника пассажирского поезда. Там проходные баллы очень высокие. В прошлом году был 8,2.

Дефицита абитуриентов учебное заведение не испытывает. Все-таки поступившие имеют гарантированное рабочее место. Набор, как и в целом по всем колледжам, осуществляют согласно заказу Минэкономики и конкретного предприятия. В данном случае Минского отделения БелЖД. Вообще в Беларуси в профессионально-технические учреждения образования в этом году планируют набрать до 30 тысяч юношей и девушек. Подать документы в колледжи и лицеи можно с 15 июня. Зачисление будет осуществляться на основе среднего балла аттестата. В ссузы планируют зачислить почти 40 тысяч человек.

Сергей Касперович, начальник главного управления Министерства образования Беларуси:

В этом году на уровне среднего специального образования открыта новая для страны специальность - "информационные кабельные сети". Спросом пользуются творческие специальности, высокотехнологичные - например, мехатроника. Самое главное - гибкость профессионально-технического образования. Цифры корректируются согласно запросам регионов.

По целевому направлению в ссузы планируют набрать 2 600 человек. В профтехучреждения - 1 800. Кстати, ждут и иностранных абитуриентов. Они в наши лицеи и колледжи поступают на основе собеседования.





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