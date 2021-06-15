Оперативники ГУБОП установили участников видео, на котором сжигают государственный флаг

Источник материала: БT

Оперативники ГУБОП установили героев циничного видео, на котором трое сжигают государственный флаг. Кадры опубликовали еще в прошлом году в одном из деструктивных телеграм-каналов. Две девушки и парень бросили в костер флаг страны. Пока красно-зеленое знамя горело, молодые люди смеялись и выкрикивали "Жыве Беларусь!". Как установили правоохранители, герои постановки - официантка, консультант и программист из Гомеля двадцати одного - двадцати двух лет. Милиционерам они так и не смогли пояснить причину своей дерзости. Следователи оценили ее с правовой точки зрения и возбудили уголовное дело за надругательство над государственной символикой.





Читайте также:

