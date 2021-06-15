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Оперативники ГУБОП установили участников видео, на котором сжигают государственный флаг

16.06.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Оперативники ГУБОП установили героев циничного видео, на котором трое сжигают государственный флаг. Кадры опубликовали еще в прошлом году в одном из деструктивных телеграм-каналов. Две девушки и парень бросили в костер флаг страны. Пока красно-зеленое знамя горело, молодые люди смеялись и выкрикивали "Жыве Беларусь!". Как установили правоохранители, герои постановки - официантка, консультант и программист из Гомеля двадцати одного - двадцати двух лет. Милиционерам они так и не смогли пояснить причину своей дерзости. Следователи оценили ее с правовой точки зрения и возбудили уголовное дело за надругательство над государственной символикой. 


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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Оперативники ГУБОП установили героев циничного видео, на котором трое сжигают государственный флаг. Кадры опубликовали еще в прошлом году в одном из...
 
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