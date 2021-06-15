20-летний юбилей отмечает Шанхайская организация сотрудничества

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Она охватила практически половину населения планеты. Объединила 8 государств-членов, 4 государства-наблюдателя и 6 государств-партнеров по диалогу. С юбилейной датой генсека организации Владимира Норова поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, за время существования организация успешно зарекомендовала себя на международной арене, стала полноправным участником ключевых мировых процессов, а во время пандемии - образцом сплоченности и взаимовыручки.

Беларусь с момента участия в деятельности Шанхайской организации сотрудничества активно задействует различные ее механизмы. Инициативы Минска по развитию продовольственной безопасности, информационных технологий, транспортных перевозок уже нашли применение в государствах - участниках организации. Что из себя представляет Шанхайская организация сотрудничества, какие интересы у Беларуси - рассказывает Екатерина Тихомирова.

20 лет с момента образования Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Для истории это небольшой временной отрезок, однако за время своего существования организация смогла продемонстрировать потенциал роста даже в кризисных ситуациях, например, пандемии. Сегодня объединение в одной весовой категории с западной "семеркой". Ее пространство - почти четверть всей суши планеты. Это почти половина населения и четверть мирового ВВП.

Она объединяет Россию, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, Индию и Пакистан. Беларусь имеет статус страны-наблюдателя вместе с еще тремя государствами. 11 стран пока только претендуют на такой высокий статус. Плюс есть еще шестерка так называемых партнеров по диалогу. Согласитесь, масштабно.

Площадка по диверсификации экспорта

Выстраивание коллективной системы региональной безопасности, бесспорно, одна из актуальных задач. Однако ШОС решает и другую проблему - торгово-экономическую. Это одна из функциональных площадок по диверсификации экспорта, объединяющая около 3 млрд человек. Это огромная емкость рынка. Что это значит для нас и нашей экономики? Для нас это возможность наращивать экспорт с высокой добавочной стоимостью. Это все более актуально в условиях попыток консолидированного Запада оказать на нашу страну не только политическое, но и экономическое давление, нанеся урон не только государству и предприятиям, но и каждой белорусской семье.

Василий Колташов, руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества (Россия):

Настоящее развитие - евразийское развитие, континентальное развитие, экономическое и торговое должно быть построено на независимости от Запада. И развиваясь независимо, не отдавать свои ресурсы внешним игрокам, которые стремятся в Центральной Азии и Восточной Европе прежде всего к захвату ресурсов, когда они говорят о Беларуси или России или даже земле на Украине, которую, по их мнению, надо скорее-скорее продать иностранным компаниям. Альтернативный мировой проект, выступающий против попыток узких кругов навязывать свою волю мировому сообществу. Иными словами альтернативный европейскому монополярному формат сотрудничества. Сегодня государства - члены организации ШОС только наращивают свой экономический потенциал, в том числе в области взаимной торговли. Этот путь еще осваивается. Для увеличения объемов торговли страны Шанхайской организации активно развивают совместные проекты. Это касается перерабатывающей и высокотехнологичной отраслей экономики, промышленности, развития сельского хозяйства и электронной торговли. По прогнозам, к 2030 году совокупный объем ВВП стран - членов ШОС составит 35-40 % от мирового ВВП.





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