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Герой новой рубрики "Наши медики" - Дмитрий Тесаков
16.06.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В преддверии Дня медика в рамках "
Начнем с Дмитрия Тесакова, ведущего научного сотрудника РНПЦ травматологии и ортопедии. Как из музыканта получился виртуоз лечебного дела? Причем здесь лего? (видео).
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В преддверии Дня медика в рамках "Панорамы" мы запускаем новую рубрику. О себе и своем деле будут рассказывать сами врачи. Почему пришли в профессию? Что придает сил?...
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