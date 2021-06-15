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В преддверии Дня медика в рамках " Панорамы " мы запускаем новую рубрику. О себе и своем деле будут рассказывать сами врачи. Почему пришли в профессию? Что придает сил? Как боролись с пандемией каждый в своем отделении?

Начнем с Дмитрия Тесакова, ведущего научного сотрудника РНПЦ травматологии и ортопедии. Как из музыканта получился виртуоз лечебного дела? Причем здесь лего? (видео).





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