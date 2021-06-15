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Минсктранс предупредил "зайцев": в транспорте усилят контроль за оплатой проезда

16.06.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 июн - Sputnik. Государственное предприятие "Минсктранс" приняло решение усилить контроль за оплатой проезда в столичном наземном транспорте, сообщил Telegram-канал организации.

"С 16 июня будет усилен контроль за оплатой проезда. Контролирующие лица имеют право осуществлять проверку автобусов посреди маршрута на оборудованных остановочных пунктах", - говорится в сообщении.

"Минсктранс" в данной связи призвал пассажиров ответственно относиться к пользованию услугами общественного транспорта и своевременно оплачивать проезд.

Штрафы за проезд

В КоАП есть статья, по которой безбилетные пассажиры привлекаются к административной ответственности - на них налагается штраф. С 1 марта 2021 года вступили в силу изменения в КоАП, и теперь штраф за безбилетный проезд составит от 0,5 до одной базовой величины. Базовая величина в настоящее время составляет 29 рублей.

В том случае, если штраф не уплачивается в установленные сроки, его размер увеличивается на две базовые величины.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси за безбилетный проезд существует административная ответственность в виде штрафа.
 
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