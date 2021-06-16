СК Беларуси направил письмо основателю Telegram Павлу Дурову

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 июн – Sputnik. Следственный комитет Беларуси направил одному из создателей социальной кроссплатформенного мессенджера Telegram Павлу Дурову письмо о том, чтобы он принял решение о закрытии деструктивных Telegram-каналов на территории Беларуси, как это было сделано в России.

"Учитывая прецедент блокировки таких каналов на территории Российской Федерации, Следственным комитетом Республики Беларусь направлено обращение Павлу Дурову и его команде", - сообщили Sputnik в среду в СК.

В письме, которое ведомство направило Дурову, говорится что то "условия использования (Тelegram-каналов) прямо запрещают публичные призывы к насилию", а "правила применяются ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов".

© Photo : СК РБ Письмо Следственного комитета основателю Telegram Павлу Дурову

В СК отметили, что входе подробного анализа и сравнения деструктивных Тelegram-каналов на территории Беларуси с аналогичными, которые были заблокированными в России, установлено полное сходство в агрессивной риторике и призывах к насильственным действиям в отношении граждан Беларуси и их семей.

"В августе 2020 года на территории Беларуси вспыхнули массовые беспорядки, которые сопровождались погромами, поджогами и насильственными действиями в отношении сотрудников правоохранительных органов", - подчеркнули в Следственном комитете, поясняя свое обращение к Дурову.

Силовики пресекли противоправные действий, в том числе с использованием специальных средств, сказали в СК.

"С целью психологического и иного давления на представителей правоохранительного блока и государственных органов в мессенджере Telegram был создан ряд каналов, где публиковались их личные данные, а также призывы к совершению насильственных действий в отношении силовиков, их детей и близких родственников", - отметили в ведомстве.

В Минске ожидают объективной оценки от Telegram Messenger Inc. направленного им обращения.