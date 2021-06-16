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Дзюдоистка Марина Слуцкая - новая героиня проекта "Женщины и спорт"
16.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Проект "Женщины и спорт" сегодня представит вашему вниманию титулованную дзюдоистку Марину Слуцкую - чемпионку Европейских игр, двукратную чемпионку Европы и неоднократного призера турнира Большого шлема. Воспитанная атмосферой Заводского района Минска - Марина сразу поняла, для того, чтобы дать отпор в любой ситуации, ей надо быть физически сильной и образованной, а также всесторонне развитой - была и музыкальная школа в ее истории. Однако главные победы долго не приходили.
Теперь Марина не только лидер национальной сборной, но и владелица и тренер собственной школы дзюдо. Тем не менее все мысли спортсменки - о предстоящей Олимпиаде в Токио, куда Марина завоевала лицензию. Об этом в новой серии проекта
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Проект "Женщины и спорт" сегодня представит вашему вниманию титулованную дзюдоистку Марину Слуцкую - чемпионку Европейских игр, двукратную чемпионку Европы и...
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