﻿ Дзюдоистка Марина Слуцкая - новая героиня проекта "Женщины и спорт". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дзюдоистка Марина Слуцкая - новая героиня проекта "Женщины и спорт"

16.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Проект "Женщины и спорт" сегодня представит вашему вниманию титулованную дзюдоистку Марину Слуцкую - чемпионку Европейских игр, двукратную чемпионку Европы и неоднократного призера турнира  Большого шлема. Воспитанная атмосферой Заводского района Минска - Марина сразу поняла, для того, чтобы дать отпор в любой ситуации, ей надо быть физически сильной и образованной, а также всесторонне развитой - была и музыкальная школа в ее истории. Однако  главные победы долго не приходили. 

Теперь Марина не только лидер национальной сборной, но и владелица и тренер собственной школы дзюдо. Тем не менее  все мысли спортсменки - о предстоящей Олимпиаде в Токио,  куда Марина завоевала лицензию. Об этом в новой серии проекта "Женщины и спорт" сегодня после "Панорамы" на "Беларусь 1".


Смотрите также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект "Женщины и спорт" сегодня представит вашему вниманию титулованную дзюдоистку Марину Слуцкую - чемпионку Европейских игр, двукратную чемпионку Европы и...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске усиливают контроль за оплатой проезда в общественном транспорте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by