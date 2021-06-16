В Минске усиливают контроль за оплатой проезда в общественном транспорте

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Контроль за оплатой проезда в общественном транспорте усиливают в Минске с сегодняшнего дня. Увеличивается количество контролеров. Сотрудники Минсктранса могут работать и во время движения, а также при необходимости посреди него на оборудованных остановочных пунктах.



