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В Минске усиливают контроль за оплатой проезда в общественном транспорте
16.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Контроль за оплатой проезда в общественном транспорте усиливают в Минске с сегодняшнего дня. Увеличивается количество контролеров. Сотрудники Минсктранса могут работать и во время движения, а также при необходимости посреди него на оборудованных остановочных пунктах.
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Контроль за оплатой проезда в общественном транспорте усиливают в Минске с сегодняшнего дня. Увеличивается количество контролеров. Сотрудники Минсктранса могут...
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