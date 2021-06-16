К 80-летию начала войны в Доме радио готовят громкую премьеру

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"Незатертые" стихи Купалы, Коласа и Панченко сводят в один аудиоспектакль. Белорусские строки о войне записали известные купаловцы. Инсценировка от нового режиссера национального театра Даниила Филипповича. Именно он параллельно ставит "Женитьбу" по Гоголю. Образ "несломленного белоруса на дороге войны" - тембрами народной артистки Беларуси Зинаиды Зубковой, заслуженной - Аллы Ельяшевич и их коллеги по театральному цеху - актера Василия Сушицкого.

Премьера "Галасоў зямлі" - 22 июня на Первом национальном канале Белорусского радио

Идея создания аудиоспекталя о войне принадлежит Белорусскому союзу женщин - в рамках республиканского проекта "Я, мы, памятаем". Первыми услышать произведения "песняров" смогут слушатели Первого национального канала Белорусского радио уже 22 июня.





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