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К 80-летию начала войны в Доме радио готовят громкую премьеру

16.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Незатертые" стихи Купалы, Коласа и Панченко сводят в один аудиоспектакль. Белорусские строки о войне записали известные купаловцы. Инсценировка от нового режиссера национального театра Даниила Филипповича. Именно он параллельно ставит "Женитьбу" по Гоголю. Образ "несломленного белоруса на дороге войны" - тембрами народной артистки Беларуси Зинаиды Зубковой, заслуженной - Аллы Ельяшевич и их коллеги по театральному цеху - актера Василия Сушицкого.

Премьера "Галасоў зямлі" - 22 июня на Первом национальном канале Белорусского радио

Идея создания аудиоспекталя о войне принадлежит Белорусскому союзу женщин - в рамках республиканского проекта "Я, мы, памятаем". Первыми услышать произведения "песняров" смогут слушатели Первого национального канала Белорусского радио уже 22 июня. 


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Теги: Минск
 
 
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"Незатертые" стихи Купалы, Коласа и Панченко сводят в один аудиоспектакль. Белорусские строки о войне записали известные купаловцы. Инсценировка от нового...
 
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