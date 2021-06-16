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Н. Кочанова вручила почетные грамоты от Администрации Президента лучшим медикам страны

16.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Чествование медиков всей страны накануне их профессионального праздника стартовало в столице.

В зале приемов Дворца Республики заслуженные награды и благодарности получили более 120 специалистов учреждений здравоохранения Минска, а также республиканских научно-практических центров за значительный личный вклад в оказание медицинской помощи населению. Лучшим в своей сфере почетные грамоты от Администрации Президента, обеих палат парламента и правительства вручила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Десятки наград вручены также и от Министерства здравоохранения (это нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарности).

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Город Минск крайне сложно сравнивать с другими регионами, потому что это регион, на который выпадает больше нагрузки и больше ответственности. С нашей точки зрения мы в полной мере высказали слова благодарности каждому работнику системы здравоохранения, потому что с нашей точки зрения они выполнили все то, что прописывает их профессиональный кодекс чести.

Марина Ремша, заместитель главврача 1-й городской клинической больницы г. Минска:

Отдаю, наверное, все свое сердце медицине. И, наверное, в моей жизни это самое главное - моя профессия. Приносить людям радость. И желаю, чтобы и мои сотрудники тоже были такими же, любили наших пациентов. Потому что здоровье - это, наверное, самое главное, что у нас есть.

Чествовали тех, кто спасает жизни, и в Бресте. Наградили более 50 сотрудников крупных учреждений здравоохранения и небольших амбулаторий области. В торжественной обстановке им вручили награды от Администрации Президента, Министерства здравоохранения и Национального собрания. Отметим, брестский регион занимает одну из ведущих позиций в системе здравоохранения страны. Здесь проводят высокотехнологичные операции, а также организовывают пилотные для Беларуси проекты в области медицины. Продолжатся награждения и сегодня.


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Теги: Брест, Минск
 
 
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Чествование медиков всей страны накануне их профессионального праздника стартовало в столице. В зале приемов Дворца Республики заслуженные награды и...
 
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