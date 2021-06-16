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И. Коротченко: Показания Протасевича - серьезный удар по тем, кто планировал обрушить Беларусь

16.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Участие Протасевича в официальной пресс-конференции МИД Беларуси стало сенсацией мирового масштаба.

Мероприятие проходило в прямом эфире, на нем были представители западных СМИ, и у него был шанс заявить все что угодно. Мол, что подвергается давлению, жертва режима, по-прежнему продолжает борьбу. Но мы увидели то, что на юридическом языке называется "деятельное раскаяние" - желание сказать правду.
Поэтому участие Протасевича в официальных брифингах - это очень серьезный удар по тем, кто планировал обрушить и обескровить Беларусь. Таким мнением с нашим каналом поделился главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко.

Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт (Россия): Поведение Протосевича, те показания, которые он дает, его участие в официальных брифингах - это очень серьезный удар по тем, кто планировал обрушить и обескровить Беларусь. Фактически сегодня Протосевич выступает обличителем тех кураторов белорусской оппозиции и тех западных политиков, а самое главное его участие, живого, невредимого, даже веселого - человека, который перешел определенный Рубикон. Важно, что он сегодня выступает на стороне открытого, гласного расследования, о том, кто, зачем, почему и с какими целями, планировал государственный переворот в Беларуси.
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Участие Протасевича в официальной пресс-конференции МИД Беларуси стало сенсацией мирового масштаба. Мероприятие проходило в прямом эфире, на нем были...
 
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