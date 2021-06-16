СК Беларуси отправил письмо Павлу Дурову из-за призывов к насилию в телеграм-каналах

Следственный комитет Беларуси направил письмо основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову с призывом заблокировать каналы, публикующие личные данные силовиков. Об этом говорится в пресс-релизе СК.

«С целью оказания психологического и иного давления на представителей правоохранительного блока и государственных органов в мессенджере Telegram был создан ряд каналов, где публиковались личные данные (имена, адреса, телефоны) представителей вышеуказанных профессий. Данные публикации сопровождались призывами к совершению насильственных действий в отношении сотрудников, их детей и близких родственников», - заявляют в ведомстве.

Как говорится в письме, в последующем данные призывы были реализованы рядом установленных и неустановленных следствием лиц, что повлекло за собой нанесение вреда силовикам. А факты преступлений подтверждаются самими виновными, которых привлекли к уголовной ответственности.

Отмечается, что данные телеграм-каналы признаны экстремистскими на территории Беларуси. «Полагаем, что вы и команда Телеграм не поддерживаете публичных призывов к насилию, пропаганду экстремизма», - пишут белорусские власти.

СК ссылается на блокировку российских экстремистских телеграм-каналов и считает, что они полностью схожи с белорусскими, которые не заблокированы.

«В связи с тем, что «условия использования прямо запрещают публичные призывы к насилию», а «правила применяются ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов», Следственный комитет ожидает объективной оценки от Telegram Messenger Inc. направленного им обращения», - резюмирует Следственный комитет.