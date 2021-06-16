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Налоговая потребовала от вдовы Тарайковского налог с собранных пожертвований

16.06.2021 12:31 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Налоговая инспекция выстаивала счет вдове Александра Тарайковского, убитого в августе 2020 года во время акции протеста, Елене Герман размером 11001,63 рубля. Об этом сообщает «Солидарность».

Налоговая требует у Герман заплатить подоходный налог размером 11001,63 белорусских рубля (в эквиваленте около $4 435) с помощи, которую семье оказали не только белорусы, но и люди из разных стран, после убийства Александра Тарайковского. Отмечается, что вдова должна была заплатить еще до 1 июня, с этого дня ежедневно насчитывается пеня.

Елена считает несправедливым платить налог с данных средств, поэтому подготовила обращение в Мингорисполком и Минский городской Совет депутатов с просьбой освободить ее от уплаты. Женщина отмечает, что уплата подоходного налога ухудшит материальное положение ее семьи, а в связи с отказом в возбуждении уголовного дела против силовиков, которые убили ее мужа, она не может предъявить им гражданский иск о возмещении вреда в связи с потерей кормильца.

Елена Герман говорит, что часто проезжает мимо места гибели – станции метро «Пушкинская», там «люди останавливаются или замедляют шаг. Цветы там практически всегда».

«Что касается мусорного бака, который там установили недавно, даже не знаю, как это комментировать. Пока это олицетворение нашей власти», - подытожила вдова.

Про убийство Тарайковского

Согласно расследованию «Народного трибунала», в Тарайковского выстрелили из самозарядного ружья Сайга-12К с расстояния около 10,5 метров, а сам боец «Алмаза» прицельно стрелял в область сердца. Изначально власти пытались обвинить убитого в том, что он хотел бросить в силовиков неустановленное взрывное устройство, что позднее было опровегнуто многочисленными видео.

«Товарищ Таравновский или Тарайковский в Минске погиб. Но кто видел эти снимки - видел, что человек стоит перед ОМОНом, вышел - и нагло стоит перед милицией. Он стоит целенаправленно», - прокомментировал Иван Тертель.

В феврале текущего года стало известно, что СК отказался возбуждать уголовное дело по факту убийства Александра Тарайковского. Глава СК Иван Носкевич полагал, что Тарайковский сам спровоцировал силовиков и они расценили, что он угрожает их жизни. По словам Носкевича, силовики действовали в рамках закона и стреляли в Тарайковского из нелегального оружия с безопасного расстояния.

В память о гибели Александра Тарайковского был возведен мемориал, который правоохранители неоднократно разрушали, а в последствии на этом мечте установили мусорный контейнер.

 
Теги: Минск
 
 
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Налоговая инспекция выстаивала счет вдове Александра Тарайковского, убитого в августе 2020 года во время акции протеста, Елене Герман размером 11001,63 рубля.
 
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