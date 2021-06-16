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И. Петришенко абитуриентам: ЦТ - это честное соревнование
16.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня с учебного предмета "Белорусский язык" стартовал этап централизованного тестирования в 37 пунктах. Пожелания и напутствия абитуриентам дал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент
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Сегодня с учебного предмета "Белорусский язык" стартовал этап централизованного тестирования в 37 пунктах. Пожелания и напутствия абитуриентам дал заместитель...
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