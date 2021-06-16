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В Беларуси дан старт централизованному тестированию
16.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси сегодня стартует централизованное тестирование. Первым по традиции абитуриенты будут сдавать белорусский язык. Экзамен начнется в 11:00. Абитуриенты обязаны прибыть в пункт проведения ЦТ не позднее чем за 30 минут до его начала. При себе необходимо иметь: заполненный и зарегистрированный пропуск, документ, удостоверяющий личность и ручку. Если абитуриент опоздал по уважительной причине, то он имеет право сдать ЦТ в резервный день - 14 или 16 июля. Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 16 июля.
Во время проведения централизованного тестирования будут соблюдаться все необходимые санитарно-эпидемиологические требования.
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В Беларуси сегодня стартует централизованное тестирование. Первым по традиции абитуриенты будут сдавать белорусский язык. Экзамен начнется в 11:00. Абитуриенты...
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