Скандал в Германии: Вспышек COVID-19 не было, а людей загоняли в дома и травили слезоточивым газом

Источник материала: БT

Скептики, как видим, оказались правы. Домик из лжи продолжает рушиться. Вспышек не было, а людей загоняли в дома, а после еще и травили слезоточивым газом, били дубинками и поливали из водометов. И все только потому, что кто-то хотел получить коммерческую выгоду.

Надеюсь увидеть "эту криминальную, коррупционную шайку приговоренными к пожизненному заключению за уничтожение мирных жителей Германии!" Так реагируют пользователи в соцсетях. Немецкие блогеры прокомментировали очередное разоблачение СМИ. А заодно показали рейтинг доверия немцев к местной системе здравоохранения.





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