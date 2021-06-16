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Скандал в Германии: Вспышек COVID-19 не было, а людей загоняли в дома и травили слезоточивым газом
16.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Скептики, как видим, оказались правы. Домик из лжи продолжает рушиться. Вспышек не было, а людей загоняли в дома, а после еще и травили слезоточивым газом, били дубинками и поливали из водометов. И все только потому, что кто-то хотел получить коммерческую выгоду.
Надеюсь увидеть "эту криминальную, коррупционную шайку приговоренными к пожизненному заключению за уничтожение мирных жителей Германии!" Так реагируют пользователи в соцсетях. Немецкие блогеры прокомментировали очередное разоблачение СМИ. А заодно показали рейтинг доверия немцев к местной системе здравоохранения.
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Скептики, как видим, оказались правы. Домик из лжи продолжает рушиться. Вспышек не было, а людей загоняли в дома, а после еще и травили слезоточивым газом, били...
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