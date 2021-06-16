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На полигоне в Брестской области идет подготовка национальной сборной к международному "Танковому биатлону"
16.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Экипажи оттачивают мастерство преодоления препятствий, ведут огонь из боевых машин. По итогам занятий четыре лучших экипажа представят вооруженные силы на армейском форуме.
Сергей Михно, тренер танковой команды:
Проходили отборочные состязания между воинскими частями и подразделениями командований. Много желающих выступать в конкурсе "Танковый биатлон". Потому что это, во-первых, и престиж поднимает, и престиж нашего государства, и престиж воинской части. Показать страну все, наверное, хотят, и выступать под флагом всегда престижно. Но что касается конкуренции, то военнослужащие у нас все хорошие, все добросовестные, в команде больше царит атмосфера одной семьи.
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На полигоне в Брестской области идет подготовка национальной сборной к международному "Танковому биатлону"
Экипажи оттачивают мастерство преодоления препятствий, ведут огонь из боевых машин. По итогам занятий четыре лучших экипажа представят вооруженные силы на...
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