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На полигоне в Брестской области идет подготовка национальной сборной к международному "Танковому биатлону"

16.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Экипажи оттачивают мастерство преодоления препятствий, ведут огонь из боевых машин. По итогам занятий четыре лучших экипажа представят вооруженные силы на армейском форуме.

Сергей Михно, тренер танковой команды:  

Проходили отборочные состязания между воинскими частями и подразделениями командований. Много желающих выступать в конкурсе "Танковый биатлон". Потому что это, во-первых, и престиж поднимает, и престиж нашего государства, и престиж воинской части. Показать страну все, наверное, хотят, и выступать под флагом всегда престижно. Но что касается конкуренции, то военнослужащие у нас все хорошие, все добросовестные, в команде больше царит атмосфера одной семьи.


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Экипажи оттачивают мастерство преодоления препятствий, ведут огонь из боевых машин. По итогам занятий четыре лучших экипажа представят вооруженные силы на...
 
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