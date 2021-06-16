Москалькова обсудит с послом Семашко судьбу россиянки Сапеги

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 июн – Sputnik. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова обсудит с белорусским послом Владимиром Семашко судьбу задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги.

Сапега была снята с самолета ирландской компании Ryanair, который экстренно сел в Минске 23 мая. В Беларуси россиянка проходит по двум уголовным делам.

"Мы на связи с посольством (Беларуси), ко мне обращений не поступало... Я также планирую лично связаться с послом Белоруссии, очень важно, чтобы наши граждане чувствовали, что им оказывается помощь, где бы они ни находились", - заявил омбудсмен Москалькова в среду в Москве.

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Как заявил на пресс-конференции глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора, София Сапега находилась в поле зрения белорусских силовиков еще с конца прошлого года как администратор признанного экстремистским Telegram-канала.

"София Сапега была задержана в аэропорту по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 342 , это участие в массовых беспорядках, но практически сразу она была привлечена в качестве обвиняемой по другому уголовному делу, которое расследуется по части 3 статье 130 - это разжигание социальной вражды и розни", - уточнил он.

Глава СК данные меры пояснил тем, что Сапега была администратором признанного экстремистским Telegram-канала "Черная книга Беларуси", где выкладывали данные силовиков и госслужащих.

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