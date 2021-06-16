Инфолиния Красного Креста: душевно, оперативно и с пользой для общества

Источник материала: БT

Душевно, оперативно и с пользой для общества. Инфолиния Белорусского Красного Креста продолжает помогать людям. Недавно организация подытожила работу по оказанию помощи во время пандемии COVID-19. Услугами инфолинии воспользовались более двух тысяч человек.

Сегодня воспользоваться услугами инфолинии может любой человек, оказавшийся в сложной жизненной ситуации. Позвонить можно по номерам 201 - для мобильных, 122 - для городских телефонов. Звонок бесплатный.



Предварительно все волонтеры проходят специальную подготовку. К слову, многие из них психологи.



Всего на инфолинии Белорусского Красного Креста задействованы 80 волонтеров. Линия работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. В иное время можно оставить голосовое сообщение.







Еще больше интересных и полезных сюжетов - в утреннем шоу. Смотрите его по будним дням с 6:00 до 9:00 на канале