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Инфолиния Красного Креста: душевно, оперативно и с пользой для общества
16.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Душевно, оперативно и с пользой для общества. Инфолиния Белорусского Красного Креста продолжает помогать людям. Недавно организация подытожила работу по оказанию помощи во время пандемии COVID-19. Услугами инфолинии воспользовались более двух тысяч человек.
Сегодня воспользоваться услугами инфолинии может любой человек, оказавшийся в сложной жизненной ситуации. Позвонить можно по номерам 201 - для мобильных, 122 - для городских телефонов. Звонок бесплатный.
Предварительно все волонтеры проходят специальную подготовку. К слову, многие из них психологи.
Всего на инфолинии Белорусского Красного Креста задействованы 80 волонтеров. Линия работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. В иное время можно оставить голосовое сообщение.
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Душевно, оперативно и с пользой для общества. Инфолиния Белорусского Красного Креста продолжает помогать людям. Недавно организация подытожила работу по оказанию...
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