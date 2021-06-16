ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Инфолиния Красного Креста: душевно, оперативно и с пользой для общества

16.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Душевно, оперативно и с пользой для общества. Инфолиния Белорусского Красного Креста продолжает помогать людям. Недавно организация подытожила работу по оказанию помощи во время пандемии COVID-19. Услугами инфолинии воспользовались более двух тысяч человек.

Сегодня воспользоваться услугами инфолинии может любой человек, оказавшийся в сложной жизненной ситуации. Позвонить можно по номерам 201 - для мобильных, 122 - для городских телефонов. Звонок бесплатный.

Предварительно все волонтеры проходят специальную подготовку. К слову, многие из них психологи. 

Всего на инфолинии Белорусского Красного Креста задействованы 80 волонтеров. Линия работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. В иное время можно оставить голосовое сообщение. 


Еще больше интересных и полезных сюжетов - в утреннем шоу "Добрай раніцы, Беларусь!". Смотрите его по будним дням с 6:00 до 9:00 на канале "Беларусь 1".

Читайте также:


 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Душевно, оперативно и с пользой для общества. Инфолиния Белорусского Красного Креста продолжает помогать людям. Недавно организация подытожила работу по оказанию...
 
Новости дня
Новости общества
 
В. Андрейченко: Информационное поле сегодня стало полем битвы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by