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Шестое заседание Конституционной комиссии посвящено судебной системе

16.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В эти минуты в Минске проходит шестое заседание Конституционной комиссии. Посвящено оно судебной системе. Среди инициатив - идеи, выработанные в рамках диалоговых площадок. Какие предложения звучат, расскажет Владимир Королев.

Вопросы совершенствования судебной системы - именно этой теме посвящено шестое заседание комиссии. Пожалуй, самые глобальные изменения касаются Конституционного суда. В будущем он должен серьезно расширить свои полномочия. Например, его предлагают наделить правом проверки результатов выборов и процесса импичмента Президента.

Для мировой практики характерно право конституционных судов толковать главный документ страны. На комиссии предлагают передать такой право от парламента Конституционному суду. А также ввести институт прямой конституционной жалобы. Орган будет правомочен проверять обращения белорусов на соблюдения норм Конституции. Иными словами, вводится прямой доступ граждан к конституционному правосудию.


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Теги: Минск
 
 
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В эти минуты в Минске проходит шестое заседание Конституционной комиссии. Посвящено оно судебной системе. Среди инициатив - идеи, выработанные в рамках диалоговых...
 
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