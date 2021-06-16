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Т. Пряхин об истинных причинах санкционного давления Запада

16.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Автор-исполнитель, артист и блогер стал гостем студии "Скажинемолчи". Интерес к политической жизни у него появился после украинского Майдана, тогда осознал весь ужас случившегося, что даже отразилось в его творчестве. Еще до ковидных ограничений он давал детские представления, занимался нравственным воспитанием нашего будущего, но летом 2020 года не смог остаться в стороне.

Тимур Пряхин, артист, автор-исполнитель, блогер:

У нас так сложилось, что многие годы все рассчитывали всегда на власть, на силовиков. Они сами разберутся, а нам зачем, мы пришли на выборы, свой голос оставили и все хорошо. А тут нет, тут сложилась такая ситуация, когда необходимо было участие гражданского общества, но как его в тот момент было организовать? Должно было пройти время, чтобы понять, что вообще происходит, и потом уже активно начали включаться люди. Потому что мир стоял на повестке, мы стояли на пороге действительно гражданской войны.

Конечно, на сегодня больная тема - санкции по отношению к отечественным предприятиям. И вот мнение активиста на этот счет.

Тимур Пряхин, артист, автор-исполнитель, блогер:

Это стиль европейской политики, западной политики. Мы понимаем, что это люди довольно прагматичные, циничные, у них в первую очередь - это интересы. Интерес, прежде всего, экономический, потому что это государства, у которых экономика на первом месте. Когда мы слышим такие заявления идеологические, направленные в нашу сторону, то понятно, что это не идеология, это экономические интересы, это недобросовестная конкуренция. То есть, если мы видели, что во время вот этих акций протеста и что дальше следовало, различные европейские компании, американские компании спонсировали, скажем так, лоббировали, различные заявления в отношении наших производств, наших заводов. Вот мы недавно слышали о новом витке санкций, когда наш рабочий народ рабочий выходил и профсоюзы выходили с требованием "Руки прочь от наших предприятий!", "Не хотим мы никаких санкций!", "Мы хотим спокойно работать!". Нет. Там наши перебежчики подогревают вот это вот давление.

Как защитить медиапространство и интернет от постороннего вмешательство в дела нашей страны? Что еще обсуждали с Тимуром Пряхиным? Выпуск доступен для просмотра на сайте Белтелерадиокомпании, а подробности в телеграм-канале программы "Скажинемолчи".


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Автор-исполнитель, артист и блогер стал гостем студии "Скажинемолчи". Интерес к политической жизни у него появился после украинского Майдана, тогда осознал весь...
 
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