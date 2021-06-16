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А. Шарий высказался о брифинге с участием Р. Протасевича

16.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Что же касается сбежавших с этой пресс-конференции дипломатов и журналистов иностранных СМИ. Они просто не пожелали услышать и увидеть очевидное. У них была уникальная возможность подтвердить или опровергнуть слова Протасевича, а также различные вбросы, которые появлялись в интернете. Но почему-то журналисты, чья работа - докопаться до сути происходящего - не нашли ничего лучше, чем просто удалиться, а после начать плодить конспирологические теории. Свое мнение о брифинге высказал украинский блогер Анатолий Шарий (видео). 


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Что же касается сбежавших с этой пресс-конференции дипломатов и журналистов иностранных СМИ. Они просто не пожелали услышать и увидеть очевидное. У них была...
 
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