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СК Беларуси ожидает ответа на обращение, направленное Павлу Дурову
16.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Следственный комитет Беларуси ожидает ответ на обращение, направленное Павлу Дурову - одному из основателей мессенждера "Телеграм". Как было отмечено в письме, в августе прошлого года в Беларуси вспыхнули массовые беспорядки с погромами и поджогами. Также с насилием (из-за выполнения своих обязанностей и охраны общественного порядка) столкнулись правоохранители. Для психологического давления на стражей порядка и работников госорганов в некоторых телеграм-каналах публиковались личные данные представителей этих профессий. Звучали призывы к насилию.
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Следственный комитет Беларуси ожидает ответ на обращение, направленное Павлу Дурову - одному из основателей мессенждера "Телеграм". Как было отмечено в письме, в...
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