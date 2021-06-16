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СК Беларуси ожидает ответа на обращение, направленное Павлу Дурову

16.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Следственный комитет Беларуси ожидает ответ на обращение, направленное Павлу Дурову - одному из основателей мессенждера "Телеграм". Как было отмечено в письме, в августе прошлого года в Беларуси вспыхнули массовые беспорядки с погромами и поджогами. Также с насилием (из-за выполнения своих обязанностей и охраны общественного порядка) столкнулись правоохранители. Для психологического давления на стражей порядка и работников госорганов в некоторых телеграм-каналах публиковались личные данные представителей этих профессий. Звучали призывы к насилию.
Как заметили в Следственном комитете, в феврале этого года в ходе мониторинга интернет-ресурсов было обнаружено опубликованное в телеграм-канале "Павел Дуров" сообщение, где шла речь о блокировке каналов, в которых размещались личные данные правоохранителей и журналистов в России. Анализ показал полное сходство деструктивных каналов в нашей стране с аналогичными заблокированными в России - та же агрессивная риторика. Учитывая прецедент блокировки таких каналов, СК нашей страны направил обращение Павлу Дурову и его команде, связанное с аналогичными чатами в Беларуси. Поскольку "условия использования прямо запрещают публичные призывы к насилию", а "правила применяются ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов", то в ведомстве ожидают объективной оценки от "Телеграм" направленного им обращения.


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Следственный комитет Беларуси ожидает ответ на обращение, направленное Павлу Дурову - одному из основателей мессенждера "Телеграм". Как было отмечено в письме, в...
 
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