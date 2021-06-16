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Как не получить солнечный и тепловой удар - правила поведения в жару
16.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Летний зной набирает обороты и продолжает радовать белорусов солнечными днями. В выходные дни, после длинной недели в душных офисах, люди спешат на природу за долгожданным глотком свежего воздуха. Чтобы принятие солнечных ванн и отдых у воды не омрачило плохое самочувствие от перегрева, необходимо помнить и твердо придерживаться определенных правил:
Симптомы теплового и солнечного удара:
При подозрении и первых симптомах солнечного или теплового удара не медлите - обратитесь к врачу.
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Летний зной набирает обороты и продолжает радовать белорусов солнечными днями. В выходные дни, после длинной недели в душных офисах, люди спешат на природу за...
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