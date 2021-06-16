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Как не получить солнечный и тепловой удар - правила поведения в жару

16.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Летний зной набирает обороты и продолжает радовать белорусов солнечными днями. В выходные дни, после длинной недели в душных офисах, люди спешат на природу за долгожданным глотком свежего воздуха. Чтобы принятие солнечных ванн и отдых у воды не омрачило плохое самочувствие от перегрева, необходимо помнить и твердо придерживаться определенных правил:

  • не загорайте и старайтесь поменьше находиться на улице хотя бы с 12 до 15. В это время солнце самое активное, большая вероятность получить ожог кожи или солнечный удар. При необходимости находиться на улице в опасные часы, обязательно надевайте головной убор и легкую одежду из натуральных тканей.
  • пейте больше жидкости (хотя это правило и в другие поры годы никто не отменял). Жидкость - это не сладкие газированные напитки, кофе и горячий чай, а обычная питьевая вода, лучше без газов, травяные холодные чаи, вода с лимоном и ароматные компоты и морсы, сваренные из собственного урожая. Ближе к вечеру старайтесь не пить много жидкости, так как в жаркую погоду организму и так непросто справляться с отечностью нашего тела. 
  • старайтесь есть легкую пищу, исключите жирные и жареные продукты. Соленым тоже не злоупотребляйте, потому что будете много пить, а что из этого следует, мы с вами уже знаем. Помните, что лето - время фруктов и овощей, не пускайте возможность насытить свой организм витаминами. Впереди зима.
  • в жаркие часы постарайтесь исключить тяжелые физические нагрузки: перестановку в квартире и пробежку на свежем воздухе лучше перенести на раннее утро или же на вечернее время. 
  • если нет возможности освежиться в водоеме, то периодически принимайте летний душ, на некоторое время он в полной мере охладит ваш организм. Работаете в офисе? Периодически протирайте руки до локтя и лицо прохладной водой. Освежает - проверено!


Симптомы теплового и солнечного удара:

  • слабость и вялость
  • головокружение
  • сильное потоотделение, головная боль
  • тошнота и рвота
  • возможна потеря сознания

При подозрении и первых симптомах солнечного или теплового удара не медлите - обратитесь к врачу. 

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Летний зной набирает обороты и продолжает радовать белорусов солнечными днями. В выходные дни, после длинной недели в душных офисах, люди спешат на природу за...
 
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