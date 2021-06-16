Профсоюзы фиксируют рост цен на стройматериалы

Источник материала: БT

Причины роста цен на стройматериалы и возможные варианты стабилизации ситуации обсудили сегодня представители Федерации профсоюзов Беларуси, Министерства антимонопольного регулирования и Комитета государственного контроля. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе ФПБ.

Федерация профсоюзов на постоянной основе проводит мониторинг цен, чтобы иметь оперативную информацию о ценовой доступности населению важнейших товаров и услуг. При этом в национальном профцентре действует также горячая линия по вопросам цен и тарифов. Обращения граждан, связанные с проблемой роста цен, становятся основой для проведения дополнительного анализа по тем или иным позициям.







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