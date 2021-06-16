В Беларуси согласовано повышение цен на детское питание, хлеб и хлебобулочные изделия

Источник материала: БT

"В целях обеспечения насыщения рынка, а также недопущения убыточности производства, ввоза и реализации согласовано повышение цен на весь ассортимент детского питания юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям в размере, не превышающем 4 % по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года", - рассказали в пресс-службе МАРТ.

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