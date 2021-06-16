ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусам не придется проходить в России дактилоскопию и медосмотр

16.06.2021 18:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 июня – Sputnik. Все иностранцы кроме белорусов, приезжающие в Россию надолго, должны сдавать биометрию и проходить медосмотр, такой закон приняла сегодня российская Госдума.

Пока только трудовые мигранты сдают отпечатки пальцев и проходят медкомиссию при оформлении патента на работу в РФ. Приезжающие с другими целями или гости из государств-партнеров по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) делать этого не обязаны.

Ранее российское правительство вынесло на рассмотрение депутатов законопроект об обязательной дактилоскопической регистрации, фотографировании и медицинском освидетельствовании всех иностранных граждан, в том числе приезжающих без визы. Преобразования затронут законы "О правовом положении иностранных граждан в РФ" и "О государственной дактилоскопической регистрации в РФ".

В одобренных Госдумой поправках есть уточнение - условия "не распространяются на иностранных граждан, являющихся гражданами Республики Беларусь".

Всех остальных иностранцев обяжут проходить медосвидетельствование и биометрические процедуры. Для желающих работать - в течение 30 дней с момента въезда в РФ, для приехавших с иными целями на длительный срок (более трех месяцев) – в течение 90 дней.

Также в окончательном варианте принятых изменений есть исключение - дети, которым не исполнилось шесть лет.

По данным на март 2020 года в России официально находились около 2,5 млн граждан из стран ЕАЭС (Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии).

последует

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас только трудовые мигранты проходят дактилоскопию и медкомиссию при оформлении на работу в России.
 
Новости дня
Новости общества
 
Как не получить солнечный и тепловой удар - правила поведения в жару
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by