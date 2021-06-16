Белорусам не придется проходить в России дактилоскопию и медосмотр

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 июня – Sputnik. Все иностранцы кроме белорусов, приезжающие в Россию надолго, должны сдавать биометрию и проходить медосмотр, такой закон приняла сегодня российская Госдума.

Пока только трудовые мигранты сдают отпечатки пальцев и проходят медкомиссию при оформлении патента на работу в РФ. Приезжающие с другими целями или гости из государств-партнеров по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) делать этого не обязаны.

Ранее российское правительство вынесло на рассмотрение депутатов законопроект об обязательной дактилоскопической регистрации, фотографировании и медицинском освидетельствовании всех иностранных граждан, в том числе приезжающих без визы. Преобразования затронут законы "О правовом положении иностранных граждан в РФ" и "О государственной дактилоскопической регистрации в РФ".

В одобренных Госдумой поправках есть уточнение - условия "не распространяются на иностранных граждан, являющихся гражданами Республики Беларусь".

Всех остальных иностранцев обяжут проходить медосвидетельствование и биометрические процедуры. Для желающих работать - в течение 30 дней с момента въезда в РФ, для приехавших с иными целями на длительный срок (более трех месяцев) – в течение 90 дней.

Также в окончательном варианте принятых изменений есть исключение - дети, которым не исполнилось шесть лет.

По данным на март 2020 года в России официально находились около 2,5 млн граждан из стран ЕАЭС (Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии).

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