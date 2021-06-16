Конституционный суд получит новые права

Конституционный суд может получить право проверять результаты выборов и импичмента президента. Такое предложение прозвучало на сегодняшнем заседании Конституционной комиссии, посвященном судебной системе.

Об этом рассказала сегодня зампред КС наталья Карпович.

«Полагаем, что имеются конституционные основания и объективная необходимость определить роль Конституционного суда в избирательном процессе как президента, так и парламента. Предлагается наделить Конституционный суд полномочием проверки конституционности выборов», — цитирует БелТА зампреда КС, члена комиссии Наталью Карпович.

Ранее предлагалось ввести в Конституцию положения, которые предполагают, что Всебеларусское народное собрание сможет рассматривать вопрос о легитимности выборов главы государства. Также предлагалось делегировать ВНС право импичмента президента, которое сейчас есть у Национального собрания. В рамках передачи права импичмента ВНС, Конституционный суд будет выносить заключение о законности процесса отстранения президента от власти.