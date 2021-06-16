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Копыль готовится ко Дню белорусской письменности
16.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Древний Копыль - столица двадцать восьмого Дня белорусской письменности. Форум пройдет 5 сентября. Сейчас в городе время подготовки и дополнительного благоустройства. Для обсуждения организационных вопросов сегодня в Копыле прошло заседание национального оргкомитета с участием местной власти и ответственных представителей министерств и ведомств. Среди актуальных тем - утверждение проекта программы форума, концепции церемонии открытия и закрытия Дня белорусской письменности, а также оформления сцены.
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Древний Копыль - столица двадцать восьмого Дня белорусской письменности. Форум пройдет 5 сентября. Сейчас в городе время подготовки и дополнительного...
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