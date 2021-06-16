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Президент Беларуси о готовности на местах к мобилизации
16.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТерриториальная оборона стала важной составляющей всей оборонной системы страны. Объединение усилий местной власти и населения укрепляет способность государства противостоять угрозам любого толка. Система сегодня выстроена и работает! Проводится соответствующая подготовка должностных лиц - от губернаторов до рядовых бойцов. Нет проблем с обеспечением техникой. Вооружение достойного уровня. Предстоит разве что проверить исправность оружия, поручает Александр Лукашенко. Среди других важных задач - готовность обеспечить быструю мобилизацию на случай форс-мажора.
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Территориальная оборона стала важной составляющей всей оборонной системы страны. Объединение усилий местной власти и населения укрепляет способность...
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