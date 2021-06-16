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В. Хренин о призыве населения в войска территориальной обороны: Люди понимают, что будут защищать своих родных и близких, свой клочок земли
16.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСистеме территориальной обороны страны уже два десятка лет. За это время она стала частью военной безопасности государства, отметил по
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В. Хренин о призыве населения в войска территориальной обороны: Люди понимают, что будут защищать своих родных и близких, свой клочок земли
Системе территориальной обороны страны уже два десятка лет. За это время она стала частью военной безопасности государства, отметил по итогам сегодняшнего...
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