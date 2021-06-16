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В. Хренин о призыве населения в войска территориальной обороны: Люди понимают, что будут защищать своих родных и близких, свой клочок земли

16.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Системе территориальной обороны страны уже два десятка лет. За это время она стала частью военной безопасности государства, отметил по итогам сегодняшнего разговора министр обороны Виктор Хренин. Нынешний уровень развития этой системы таков, что все - и люди в погонах, и власть на местах - понимают, что и как нужно делать. Поэтому радикальные изменения в подходах к дальнейшему развитию сегодня не нужны. Об этом свидетельствует и тот факт, что население с пониманием относится к призыву в войска территориальной обороны. 



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Системе территориальной обороны страны уже два десятка лет. За это время она стала частью военной безопасности государства, отметил по итогам сегодняшнего...
 
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