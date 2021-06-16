В. Хренин о призыве населения в войска территориальной обороны: Люди понимают, что будут защищать своих родных и близких, свой клочок земли

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Системе территориальной обороны страны уже два десятка лет. За это время она стала частью военной безопасности государства, отметил поминистр обороны Виктор Хренин. Нынешний уровень развития этой системы таков, что все - и люди в погонах, и власть на местах - понимают, что и как нужно делать. Поэтому радикальные изменения в подходах к дальнейшему развитию сегодня не нужны. Об этом свидетельствует и тот факт, что население с пониманием относится к призыву в войска территориальной обороны.