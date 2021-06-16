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В Минске прошло освящение нового храма святителя Луки, архиепископа Симферопольского
16.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовая православная церковь в Минске. В столице прошло освящение храма святителя Луки, архиепископа Симферопольского. Духовный дом находится по адресу Осиповичская, 5А. Православная община была зарегистрирована еще в 2012 году. Но строительство церкви началось только 5 лет назад. Храм однокупольный, может вместить до трех сотен человек. Кроме места для молитвы, в здании есть своя звонница, крестильня, помещение для классов воскресной школы, библиотека, просфорня. Прихожане принимали активное участие в строительстве. За помощь в возведении церкви верующие были удостоены медалей, грамот и благодарности Патриаршего Экзарха.
Приход святителя Луки, архиепископа Симферопольского уже несколько лет опекает врачей и пациентов больницы скорой медицинской помощи. Она находится рядом с новой церковью. В стенах медицинского учреждения открыта и православная часовня.
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Новая православная церковь в Минске. В столице прошло освящение храма святителя Луки, архиепископа Симферопольского. Духовный дом находится по адресу...
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