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Лучших медиков Минской области чествовали в Несвижском замке
16.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Они всегда рядом в трудную минуту, а их знания, опыт и чуткое отношение к людям помогают улучшить здоровье миллионов белорусов. Накануне Дня медицинского работника награды получают лучшие врачи. Сегодня на торжество в Несвижский замок приглашены 82 специалиста со всех районов Минской области. Некоторые теперь имеют почетное звание "Лучший врач Беларуси" в своей номинации. У других впервые появился нагрудный знак "За труд во имя жизни". Почетные грамоты от Администрации Президента, Министерства здравоохранения, Совета Республики получили медсестры, терапевты, хирурги, инфекционисты, главные врачи клиник и многие другие медики центрального региона.
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Они всегда рядом в трудную минуту, а их знания, опыт и чуткое отношение к людям помогают улучшить здоровье миллионов белорусов. Накануне Дня медицинского...
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