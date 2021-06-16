ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лучших медиков Минской области чествовали в Несвижском замке

16.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Они всегда рядом в трудную минуту, а их знания, опыт и чуткое отношение к людям помогают улучшить здоровье  миллионов белорусов. Накануне Дня медицинского работника награды получают лучшие врачи. Сегодня на торжество в Несвижский замок приглашены  82 специалиста со всех районов Минской области. Некоторые теперь имеют почетное звание "Лучший врач Беларуси" в своей номинации. У других впервые появился нагрудный знак "За труд во имя жизни". Почетные грамоты от Администрации Президента, Министерства здравоохранения, Совета Республики получили медсестры, терапевты, хирурги, инфекционисты, главные врачи клиник и многие другие медики центрального региона.

Благодаря их самоотверженной работе система здравоохранения Минской области во многом задает тон в нашей стране. В последнее время закуплено более 160 единиц медицинского оборудования, работают 12 мобильных ФАПов. А в ближайшие годы на карте региона появятся и новые объекты: детская поликлиника в Жодино и поликлиника в Несвиже.

День медицинского работника празднуется в это воскресенье. Всего же в Минской области в сфере здравоохранения трудятся более 40 тысяч человек,  из них 6 тысяч - врачи. А для сегодняшних лауреатов дополнительным подарком стала экскурсия по залам Несвижского замка.


Читайте также:

     
    Теги: Брест, Минск
     
     
    В блог
    Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
    На вашем ресурсе это будет выглядеть так
    Они всегда рядом в трудную минуту, а их знания, опыт и чуткое отношение к людям помогают улучшить здоровье  миллионов белорусов. Накануне Дня медицинского...
     
    Новости дня
    Новости общества
     
    Возведение жилых домов с использованием электрической энергии - перспективное направление в строительной отрасли Беларуси
    Главные новости сегодня
     
    ﻿
    Новости Вашего города
    ТОП-новости Беларуси
    Прислать новость
    Лента новостей
    РЕКЛАМА

    Новости Общества

    Свежие газеты

    15.06.2021
    Салiдарнасць
    Mir24.TV Belarus
    16.06.2021
    Салiдарнасць
    Mir24.TV Belarus

    Архив (Новости Общества)

    РЕКЛАМА
    ﻿
    Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
    Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
    О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
    © 2021 21.by